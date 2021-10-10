Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız dünya evine girdi
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğünü erteledikten 40 gün sonra Arzu ile Ömer Sabancı’nın yalısında sessiz sedasız evlendi.
Geçen aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan sosyete dünyasının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı nikah masasına oturdu.
Üvey babası Kaan Dimili'nin yaşamını yitirmesi sebebiyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü erteleyen Nazlı Kayı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız dünya evine girdi.
SABANCI YALI'SINDA ÖZEL DÜĞÜN
Çift, Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında 'evet' dedi.
Merakla beklenen yılın düğününden çok az fotoğraf sosyal medyaya yansıdı.
3 SENELİK BİRLİKTELİK
Hacı Sabancı, 2020 Kasım ayında 3 senedir aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya, romantik bir akşam yemeğinde pırlanta yüzükle evlilik teklif etmişti.
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