16 Eylül 2021, Perşembe
Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik
Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, uzun bir aranın ardından YouTube kanalında video paylaştı. Aşk hayatıyla ilgili konuşan Subaşı, düğün açıklaması geldi. Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 16.09.2021 12:53
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14