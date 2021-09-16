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Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, uzun bir aranın ardından YouTube kanalında video paylaştı. Aşk hayatıyla ilgili konuşan Subaşı, düğün açıklaması geldi. Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 12:53
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Şeyma Subaşı’dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. Hayatıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı Youtube'a dönüş yaptı.

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Şeyma Subaşı’dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik

"YENİ BİR ŞİRKET KURUYORUM"

Şeyma Subaşı, yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı. Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.

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Şeyma Subaşı’dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik

"İLİŞKİSİ OLAN IBİZA'YA GİTMESİN"

Ibiza'da sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini de itiraf eden Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin" dedi.

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Şeyma Subaşı’dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik

31 yaşındaki Subaşı, ''Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı’dan Mohammed Alsaloussi açıklaması: Belki de evlendik

"BENİ AİLEMDEN İSTEDİ"

Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.