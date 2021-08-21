Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den kafa karıştıran paylaşım

"SENİ SEVİYORUM"

Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayata. Seni seviyorum" şeklinde romantik bir paylaşıma imza attı.

