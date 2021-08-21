21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den kafa karıştıran paylaşım

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den kafa karıştıran paylaşım

Evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsalossi'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın ardından "ilişkiyi bitiren bendim" açıklaması yapan Meedo, kısa süre sonra Subaşı ile yeniden bir araya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını haykıran Alsaloussi, yazdığı notla kafa karıştırdı. İkilinin verdiği poz, hamilelik iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:39
  • 1
  • 11
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den kafa karıştıran paylaşım

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de aldı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çift, sosyal medyadan yaptıkları yeni paylaşımla gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den kafa karıştıran paylaşım

AŞKINI HAYKIRDI

Ayrılık döneminde Instagram hesabı açan ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Mısırlı iş insanı, ilk paylaşımında 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisine aşkını dile getirdi.

  • 3
  • 11
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den kafa karıştıran paylaşım

"SENİ SEVİYORUM"

Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayata. Seni seviyorum" şeklinde romantik bir paylaşıma imza attı.

  • 4
  • 11
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den kafa karıştıran paylaşım

Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları yayınladı ve kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.

  • 5
  • 11
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den kafa karıştıran paylaşım

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Mısırlı iş insanının, Şeyma Subaşı'nın karnına elini koyduğu kare dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf, 'hamilelik' iddialarını yeniden gündeme getirdi.