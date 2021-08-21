21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den kafa karıştıran paylaşım
Evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsalossi'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın ardından "ilişkiyi bitiren bendim" açıklaması yapan Meedo, kısa süre sonra Subaşı ile yeniden bir araya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını haykıran Alsaloussi, yazdığı notla kafa karıştırdı. İkilinin verdiği poz, hamilelik iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:39
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