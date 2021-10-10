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Sorumlusunun yüzü kara olacak! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olayın peşinden gidiyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2021
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Sorumlusunun yüzü kara olacak! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olayın peşinden gidiyor...

Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Amcasıyla arası bozuk olan Kadir, sorunlarını çözmek için adımlarını atıyor. Asiye cephesinde ise önemli gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Akif'in oyunları ise Nebahat'ın aklını karıştırır. İşte, Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sorumlusunun yüzü kara olacak. Olayın peşinden gidiyor. Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Kadir, amcası ile arasındaki buzları eritmeye çalışıyor. Nebahat ise olayların peşinden koşarken, Akif'in akıl oyunlarına takılıyor. Doruk'un geçirdiği kaza ise izleyenlerin yüreğini ağızlara getiriyor. İşte, Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olayın peşinden gidiyor...

KARDEŞLERİM 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim 23. bölüm ile 9 Ekim Pazar akşamında ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan ile Halit Özgür Sarı'nın oynadığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde; Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür.

Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

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