Sorumlusunun yüzü kara olacak! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olayın peşinden gidiyor...

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.