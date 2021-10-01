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Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'la aralarında kaç yaş var?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan’ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan’la aralarında kaç yaş var?

Ata Çağlayan kimdir? Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Seda Sayan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından arama motorlarında "Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında" gibi sorular gündeme gelmee başladı. Peki, Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'la aralarında kaç yaş var? İşte haberin detayları...

Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Seda Sayan'ın Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Ata Çağlayan hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'la aralarında kaç yaş var? İşte Ata Çağlayan hakkında merak edilenler...

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük oganizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Ata Çağlayan 1978'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan Çağlayan, yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek Mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha bir çok etkinlikler düzenlemiştir.

Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Ayrıca; birçok TV kanallarında; ekonomi ve iş dünyası programlarının TV yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.

İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) dünya standartlarında düzenlemektedir.

Çağlayan'ın çocukluk yıllarından bu yana hobi olarak yer alan müzik onun bir parçası olmuştur. Yaptığı işlerle zaman ayıramayan ünlü sanatçı model olarak işe başlamış ve önemli alanlarda bulunmuştur. Bunların yanı sıra çevresinden yardım alarak şarkılar çıkarmıştır. Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni "Kalbimin Sahibi" klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyurmuştur.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

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