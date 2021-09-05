Derya Şensoy’dan babası Ferhan Şensoy’un vefatının ardından duygulandıran paylaşım: Bir gün gene gelecek

"GÜLE GÜLE AKLIM, IŞIĞIM, KALBİM BABAM"

Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" notunu düştü.