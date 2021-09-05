Derya Şensoy’dan babası Ferhan Şensoy’un vefatının ardından duygulandıran paylaşım: Bir gün gene gelecek
Derya Şensoy, geçen günlerde kalp ve damar rahatsızlığı sebebiyle vefat eden babasını sosyal medya hesabından andı. Ablası, babası ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaşan Şensoy üzerine ise, " Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam " notunu yazdı.
Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy, geçen günlerde tedavi olduğu İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde, 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Şensoy'un ölümü başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi oldukça üzdü.
Derya Şensoy da babası Ferhan Şensoy'u sosyal medya hesabında andı.
"GÜLE GÜLE AKLIM, IŞIĞIM, KALBİM BABAM"
Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" notunu düştü.
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