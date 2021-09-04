Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

BÜYÜK USTA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı. Usta tiyatrocu için ilk tören bir süre eğitim gördüğü Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Buradaki törenin ardından Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı. Derya Şensoy, veda konuşmasında babasına seslendi: "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."

