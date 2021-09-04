04 Eylül 2021, Cumartesi
Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şensoy, 3 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi Derya Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti. Baykal eski eşine böyle seslendi...
Giriş Tarihi: 04.09.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 15:40
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