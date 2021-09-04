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Haberler Galeri Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şensoy, 3 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi Derya Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti. Baykal eski eşine böyle seslendi...

Giriş Tarihi: 04.09.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 15:40
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Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 70 yaşında vefat eden Şensoy'un acı haberini eski eşi Derya Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.

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Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

Ferhan Şensoy, 3 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı...

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Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan, 2004 yılında ise anlaşmalı bir şekilde boşanan Derya Baykal, eski eşine bugün bir kez daha veda etti.

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Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

Birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram sayfasında paylaşan Derya Baykal, altına "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy...Ah 🙏 güle güle ustam" notunu düştü.

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Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda: ‘Aşkımızın gemisi…’

BÜYÜK USTA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı. Usta tiyatrocu için ilk tören bir süre eğitim gördüğü Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Buradaki törenin ardından Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı. Derya Şensoy, veda konuşmasında babasına seslendi: "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."