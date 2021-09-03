Ferhan Şensoy’un cenazesinde büyük saygısızlık
Uzun zamandır kalp-damar rahatsızlıkları ve metabolik hastalıklarla alakalı çeşitli hastanelerde tedavi olurken yaşamını yitiren Ferhan Şensoy, son yolculuğuna gerçekleştirilen törenle uğurlandı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören yapıldı. Törende kızları Derya ile Ferhan Şensoy, babalarını ne kadar sevdiklerini belirterek gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının akabinde kılınan cenaze namazından sonra naaşı cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiden çıktığı esnada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 kişi Beşiktaş lehine sloganlar savurmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen 4 kişi cenazedekiler tarafından darp edilmek istendi.
Tedavi olduğu hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.
TEŞVİKİYE CAMİİ'İNDE CENAZE NAMAZI KILINDI
Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Ferhan Şensoy'u sevenler Teşvikiye Camii'ni doldurdu. Taziyeleri Derya Baykal ve kızları ile oğlu kabul etti.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLAR TÖRENE GÖLGE DÜŞÜRDÜ
Teşvikiye Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Eylül kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama ekranı!
- Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK 2021 Ağustos enflasyon ne kadar?
- DGS tercih sonuçları için kritik tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı?
- DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,
- MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem kayıt tarihi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda'ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? İşte önlemler...
- Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? EGM ile 93. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...
- Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...
- UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?