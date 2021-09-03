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Ferhan Şensoy’un cenazesinde büyük saygısızlık

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Ferhan Şensoy’un cenazesinde büyük saygısızlık

Uzun zamandır kalp-damar rahatsızlıkları ve metabolik hastalıklarla alakalı çeşitli hastanelerde tedavi olurken yaşamını yitiren Ferhan Şensoy, son yolculuğuna gerçekleştirilen törenle uğurlandı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören yapıldı. Törende kızları Derya ile Ferhan Şensoy, babalarını ne kadar sevdiklerini belirterek gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının akabinde kılınan cenaze namazından sonra naaşı cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiden çıktığı esnada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 kişi Beşiktaş lehine sloganlar savurmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen 4 kişi cenazedekiler tarafından darp edilmek istendi.

Tedavi olduğu hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

TEŞVİKİYE CAMİİ'İNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Ferhan Şensoy'u sevenler Teşvikiye Camii'ni doldurdu. Taziyeleri Derya Baykal ve kızları ile oğlu kabul etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLAR TÖRENE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Teşvikiye Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. Ferhan Şensoy Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

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