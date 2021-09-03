Ferhan Şensoy’un cenazesinde büyük saygısızlık

Tedavi olduğu hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.