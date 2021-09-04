Hangi adda bir kuş vardır?
Hangi adda bir kuş vardır? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Hangi adda bir kuş vardır?
Hangi adda bir kuş vardır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, sorulan Hangi adda bir kuş vardır? Sorusuna yanıt aranıyor.
A: Bozbakkal
B: Almanav
C: Karakasap
D: Kırberber