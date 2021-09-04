Hangi adda bir kuş vardır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, sorulan Hangi adda bir kuş vardır? Sorusuna yanıt aranıyor.

A: Bozbakkal

B: Almanav

C: Karakasap

D: Kırberber