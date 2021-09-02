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Usta sanatçı Ferhan Şensoy'a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Usta oyuncunun naaşı, düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşlarına boğuldu. Derya Şensoy, babasına seslendi: "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum." Sınırlı katılım ile tertip edilen törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 14:13
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Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi.

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Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı. Tabut daha sonra törenin yapılacağı salona getirildi, burada da Şensoy'un cenazesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.

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Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

MÜJGAN FERHAN ŞENSOY: ÖLÜMDEN HİÇ KORKMADI BABAM

Törende konuşan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, "Ne söylesem eksik kalacak, size babamı anlatmaya kalksam benim kadar seviyorsunuz, babamı benim kadar seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zor gelirdi, şimdi bu sevgiyi sizinle paylaşmak çok değerli geliyor" dedi.

Törende gözyaşlarını tutamayan ve hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise yaptığı konuşmada, "O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması… Ölümden hiç korkmadı babam" dedi.

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Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

DERYA BAYKAL: TÜRK HALKINA IŞIK OLDUN

Eski eşi Derya Baykal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ses Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan… Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert'in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin!