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Kibariye Seda Sayan itirafıyla gündem oldu: Paramı kurtardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Kibariye Seda Sayan itirafıyla gündem oldu: Paramı kurtardı

Bir televizyon programına konuk olan şarkıcı Kibariye, gençlik yıllarından ve yaşadığı zor dönemlerden bahsetti. Geçmişte Sayan ile aynı evde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, meslektaşının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

Kibariye, çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlattı. Kibariye, Seda Sayan itirafıyla gündem oldu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğinden bahsetti.

YAŞADIKLARINI ANLATTI
Sahne hayatına başladığı dönemleri anlatan Kibariye, Seda Sayan ile aynı yerde çalıştıklarını ve bir dönem aynı evde yaşadıklarını, Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini söyledi.

Şarkıcı, Sayan'ın para işlerinden anlamadığını bildiği için kendisine hep yardımcı olduğunu ve bu yüzden ona çok büyük bir minnet borcu olduğunu ifade ederken duygulandı.

"EVİ TOPLAYAN SEDA'YDI"
Seda Sayan ile anılarını anlatırken duygulanan Kibariye, Seda Sayan'ın evi derleyen, toplayan temizleyen taraf olduğunu ifade ederek, Kadırgalı Aysel lakaplı Sayan'ın ezelden beri çok temiz olduğunu anlattı.

"'HADİ KİBOŞUM UYUYALIM' DER, YOĞURT YEDİRİRDİ"
Seda Sayan'la yıllarca aynı evi paylaşan Kibariye;"30 sene geçirdim. Bana yardım ediyordu. Allah razı olsun. Yemeğimi yapardı. 'Hadi Kiboş'um uyuyalım. Yarın sesin çıkmaz' derdi. Yoğurt yedirip yatırırdı. Kendisi evi toplayıp, bulaşıkları yıkayıp... Aynı karyolada sarılıp yatıyorduk" açıklamalarında bulundu.

"PARAMI SEDA ALDIRTTI"
Çalıştığı yerden alamadığı parasını da Seda Sayan'ın aldığını anlatan Kibariye, "Paramı vermediler. Onun mücadelesini Seda verdi. 'Bu kız burada saatlerce şarkı söylüyor. Gırtlağı kıpkırmızı' dedi. Paramı aldı. sahneye ilk çıktığı dönemde kendisini üzen olayı, şu sözlerle ifade etti:

SEDA SAYAN KAYITSIZ KALMADI
Kibariye'nin kendisiyle ilgili sözlerinden bir kısmı Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan ise yakın dostuna "Kiboşuuummm... Canım arkadaşım, billur seslim" diye seslendi.

"ALLAH KİMSEYİ ÇİRKİN YARATMAZ"
Sahneye ilk çıktığı dönemde yaşadığı bir olayı da anlatan şarkıcı, "Önce beni çirkin buldular. 'Güzel bir kadın değil' dediler. 'Bunu biz almayız. Sahne arkasından okutalım. Perde arkasından okutmaya devam edelim.' dediler. Bu benim çok gücüme gitti. Allah kimseyi çirkin yaratmaz" ifadelerini kullandı.

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