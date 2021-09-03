Kibariye Seda Sayan itirafıyla gündem oldu: Paramı kurtardı

"PARAMI SEDA ALDIRTTI"

Çalıştığı yerden alamadığı parasını da Seda Sayan'ın aldığını anlatan Kibariye, "Paramı vermediler. Onun mücadelesini Seda verdi. 'Bu kız burada saatlerce şarkı söylüyor. Gırtlağı kıpkırmızı' dedi. Paramı aldı. sahneye ilk çıktığı dönemde kendisini üzen olayı, şu sözlerle ifade etti:

SEDA SAYAN KAYITSIZ KALMADI

Kibariye'nin kendisiyle ilgili sözlerinden bir kısmı Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan ise yakın dostuna "Kiboşuuummm... Canım arkadaşım, billur seslim" diye seslendi.