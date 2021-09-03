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Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL?

Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı oldu. Ayrıca içinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi ve programlar da bulunan EXXEN abonelik ücreti merak ediliyor. İşte, Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL?

Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı oldu. Ayrıca içinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi ve programlar da bulunan EXXEN'in üyelik ücretleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar?

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Banka veya kredi kartıyla aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli reklamlı paket için 9,90 TL ve reklamsız paket için 19,90 TL olup tüm vergiler dâhildir.

Banka veya kredi kartıyla yıllık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her yıllık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli reklamlı paket için 99 TL ve reklamsız paket için 199 TL olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar EXXEN tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

EXXEN ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

EXXEN kullanımı için üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresinden hesap oluşturulabilir.

Üyelik çeşitlerini ve Exxen abonelik ücretlerini exxen.com sitesindeki Üye Ol sayfasında veya EXXEN içerisindeki Üyelik sekmesinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde Üyelik İptal Koşullarını da Üye Ol sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Exxen üyelik ücreti, faturalandırma ve ödeme koşulları üyelik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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