Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı oldu. Ayrıca içinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi ve programlar da bulunan EXXEN'in üyelik ücretleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar?

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Banka veya kredi kartıyla aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli reklamlı paket için 9,90 TL ve reklamsız paket için 19,90 TL olup tüm vergiler dâhildir.