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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

Daha önce defalarca ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçtiğimiz haftalarda başka bir kadınla el ele yakalanmıştı. Görüntülerin ardından açıklama yapan Kibariye aldatıldığına inanmış ve "Gözümle görürsem, öyle inanırım." demişti. Önceki akşam Bodrum'da sahne çıkan şarkıcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İhanet haberleriyle ilgili yeni açıklama yapan Kibariye, "Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" dedi.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 16:14
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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

Kibariye, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Pandemide tüm müzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi. Ama artık bu illet bitecek, eski güzel günlerimize geri döneceğiz" dedi.

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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

İHANET İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Şarkıcıya eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiası da soruldu. Küçükbalçık kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti.

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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

KİMSE İÇİN YUVAMI DAĞITMAM

Şarkıcı, sorulara şöyle yanıt verdi:

"Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben.

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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz' dediler desinler. Allah diyor ki 'erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın.

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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

BEN HÜRMETKARIM

Ben hürmetkârım bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun."