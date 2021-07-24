Eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılan Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam

Daha önce defalarca ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçtiğimiz haftalarda başka bir kadınla el ele yakalanmıştı. Görüntülerin ardından açıklama yapan Kibariye aldatıldığına inanmış ve "Gözümle görürsem, öyle inanırım." demişti. Önceki akşam Bodrum'da sahne çıkan şarkıcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İhanet haberleriyle ilgili yeni açıklama yapan Kibariye, "Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" dedi.