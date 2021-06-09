Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam, önemli olan sağlığımız" demişti. Daha önce de aldattıktan sonra affedilen Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi.

