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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

Daha önce defalarca ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, tekrar bir başkasıyla yakalandı. Tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi. Aldatıldığına inanmayan Kibariye, "Gözümle görürsem, öyle inanırım." dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 11:42
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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam, önemli olan sağlığımız" demişti. Daha önce de aldattıktan sonra affedilen Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi.

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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kibariye'nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.

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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

"GÖZÜMLE GÖRÜRSEM ÖYLE İNANIRIM"

Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım."

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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

"ALİ EVİNE ÇOK BAĞLIDIR"

"Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir.

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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'

"ORJİNAL DELİL LAZIM"

"Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam."