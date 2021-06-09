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Ali Küçükbalçık başka kadınla el ele yakalandı! Kibariye aldatıldığına ikna olmadı: 'Gözümle görürsem inanırım'
Daha önce defalarca ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, tekrar bir başkasıyla yakalandı. Tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi. Aldatıldığına inanmayan Kibariye, "Gözümle görürsem, öyle inanırım." dedi.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 11:42
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