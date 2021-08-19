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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, defalarca ihanet haberleriyle gündeme gelmesinin ardından geçtiğimiz Haziran ayında başka bir kadınla el ele yakalanmıştı. Görüntülerin ardından açıklama yapan Kibariye, "Gözümle görürsem, öyle inanırım" demişti. O fotoğrafın sırrı çözüldü. Bodrum'da çekilen fotoğrafta yer alan kişilerin Mustafa-Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:14
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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçtiğimiz haziran ayında başka bir kadınla görüntülenmiş, ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Bodrum'da çekilen fotoğraftaki kişilerin Mustafa Kızılgün ve Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı. Uzaktan çekildiği anlaşılan fotoğrafta havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsü yer aldı. Fotoğraf, Ali Küçükbalçık'ın, eşi Kibariye'yi başka bir kadınla aldattığı şeklinde haberlere konu oldu. Ancak günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç'ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan iki ayrı erişim engeli kararını isteyen kişi Mustafa Kızılgün. Fransa'da yaşadığı belirlenen Kızılgün'ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, "Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün'dür" dedi.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

HAKARET EDİLDİ

Dava dilekçesinde, haberlere konu olan fotoğrafın da Kızılgün çiftinin konakladığı otelin yanındaki başka otelin önünden çekildiği kaydedildi. Dilekçede, Kızılgün çiftinin mağdur olduğu belirtilerek "Görüntülerde kullanılan Zeynep Kızılgün, başkası ile evli bir erkekle el ele gezdiği iddiası ile ağır hakaretlere maruz kaldı" denildi.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

Erişim engeli talebi ile açılan iki ayrı davada Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği 50'yi aşkın linke erişim engeli getirdi.