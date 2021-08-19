Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…

Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı. Uzaktan çekildiği anlaşılan fotoğrafta havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsü yer aldı. Fotoğraf, Ali Küçükbalçık'ın, eşi Kibariye'yi başka bir kadınla aldattığı şeklinde haberlere konu oldu. Ancak günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç'ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı.

