19 Ağustos 2021, Perşembe
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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık başkasıyla yakalanmıştı! Gerçek çok farklı çıktı! Fotoğraftaki kişi…
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, defalarca ihanet haberleriyle gündeme gelmesinin ardından geçtiğimiz Haziran ayında başka bir kadınla el ele yakalanmıştı. Görüntülerin ardından açıklama yapan Kibariye, "Gözümle görürsem, öyle inanırım" demişti. O fotoğrafın sırrı çözüldü. Bodrum'da çekilen fotoğrafta yer alan kişilerin Mustafa-Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:14
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