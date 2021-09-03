Aylar önce kayıplara karışmıştı! Esra Erol ailesinin gözyaşlarını dindirdi

Oğuzhan isminde birine kaçtığım söyleniyor ama ona kaçmadım o benim arkadaşımdı, yanına gidip sadece borç almıştım. Ailemden şiddet gördüm, annem beni iple bağladı. Markete bile tek başıma göndermiyorlardı. Çok baskı uyguluyorlardı. Artık dayanamadım kaçtım. Anne ve babası ise bu iddiaları yalanladı.