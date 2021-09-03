Aylar önce kayıplara karışmıştı! Esra Erol ailesinin gözyaşlarını dindirdi
Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ederken, 23 Haziran'da Ordu Ünye'de ailesiyle yaşadığı evden terziye gidiyorum diyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan Gamze bulundu.
Ordu'da yaşayan Şehri ve Halil Aydoğdu çifti, kızlarını bulmak için 30 Ağustos'ta Esra Erol'a gelmişti. 23 Haziran'da Ordu Ünye'de ailesiyle yaşadığı evden terziye gidiyorum diyerek ayrılan Gamze(20) boşanma sürecindeydi. Eşinden ayrılmak istediğini söylemiş fakat babası eşiyle yeniden barışmasını istemişti. Şeker hastalığı olan, sürekli ilaç ve iğne kullanması gereken Gamze'nin psikolojik olarak desteğe ihtiyacı da olduğunu söyleyen annesi kızının hayatından endişe ettiğini gözyaşlarıyla anlattı.
KIZLARININ SESİNİ AYLAR SONRA ESRA EROL'DA DUYDULAR
Canlı yayın esnasında çok geçmeden müjdeli haber geldi. Gamze bulundu. Canlı yayına bağlanan Gamze önce Antalya'ya gittiğini şimdi ise İstanbul'da olduğunu söyledi.
Oğuzhan isminde birine kaçtığım söyleniyor ama ona kaçmadım o benim arkadaşımdı, yanına gidip sadece borç almıştım. Ailemden şiddet gördüm, annem beni iple bağladı. Markete bile tek başıma göndermiyorlardı. Çok baskı uyguluyorlardı. Artık dayanamadım kaçtım. Anne ve babası ise bu iddiaları yalanladı.
Esra Erol'un arabuluculuk yapmasıyla ikna olan Gamze, stüdyoya ailesinin yanına geldi. Aylar sonra anne babasıyla hasret gideren Gamze, buraya gelmiş olsam da kararım değişmedi. Evime dönmek istemiyorum dedi. Anne babası ise Gamze'yi almadan asla stüdyodan gitmeyeceklerini söyleyerek kızlarının madde kullandığından şüphe ettiklerini, şeker hastası kızlarının kendisine bakamayacağını ve tehdit altında bu kararı verdiğini söyledi.
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