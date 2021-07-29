Gözyaşları sel oldu! Manavgat'taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay felç geçirdi
Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliği zarar gördü. Gözyaşlarına boğulan Özay, büyük üzüntü yaşarken, felç geçirdiğini açıkladı. İşte detaylar...
Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü.
Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.
Yolda, sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğba Özay ağlayarak çiftliğinin yandığını şu sözlerle dile getirdi:
Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz...
Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.
Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor.
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