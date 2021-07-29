Gözyaşları sel oldu! Manavgat'taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay felç geçirdi

Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor.

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