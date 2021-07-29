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Emre Aşık hakkındaki taciz iddiası asılsız çıktı! Takipsizlik kararı verildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Emre Aşık hakkındaki taciz iddiası asılsız çıktı! Takipsizlik kararı verildi

Olaylı şekilde ayrılan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Birbirleri hakkında skandal suçlamalarda bulunan ikilinin bir soruşturması daha sonuçlandı. Yağmur Sarnıç’ın ‘çocuğumuzu taciz ediyor’ iddiası sonrası başlatılan soruşturma havada kaldı. Savcılık, Emre Aşık hakkında takipsizlik kararı verdi.

Çekişmeli olarak eşi Emre Aşık'la boşanma davası süren Yağmur Sarnıç geçtiğimiz aylarda skandal bir iddiada bulundu. "Geçici velayeti kendisinde olan kızıma cinsel tacizde bulunuyor" dedi. 5 yaşındaki kızını tuvalete götürdüğü sırada babasının kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu söylediğini öne süren Yağmur Sarnıç, eşi Emre Aşık hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızıyla soru-cevap yaptığı bir videoyu da delil olarak sundu.

KIZI ANNESİNİ YALANLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün adli psikolojik görüşme ve değerlendirme raporuna yer aldı. Söz konusu raporda çocuk ile psikoloğun görüşme yaptığı, görüşmede küçük kızın evde babası ve ağabeyiyle yaşadığını söylediği aktarıldı. Raporda önemli bir detay daha vardı, o da küçük çocuk evde kendisine kötü davranılmadığını, vücuduna dokunan kimsenin olmadığını söyledi. Dahası, "asla öyle görülmez babalar" cümlesini kurduğu vurgulandı.

"SÜREKLİ İFTİRA ATIYOR"

Çirkin iddianın araştırıldığı soruşturma dosyasına ayrıca küçük kızın Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesi de girdi. Küçük kız babasının taciz iddiasını "yoo" diyerek yanıtladı. Emre Aşık ise eşinin kendisine sürekli iftiralarda bulunduğunu söyleyerek, iddianın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini ve Yağmur Sarnıç'ın kendisini 15 milyon zarar vererek dolandırdığını, suçlamayı kabul etmediğini de ekledi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Dosyada toplanan delillerin ardından savcılık, Yağmur Sarnıç'ın kızına sorular yönelttiği videoda soruların yönlendirici nitelikte olduğunun, dolayısıyla da itibar edilemeyeceğinin altını çizdi. Küçük kızın ise baskı altında olmadığı anlarda verdiği ifadesine itibar edildiğini kaydeden savcılık, Yağmur Sarnıç'ın soyut iddiası dışında delil olmadığını belirtti. Emre Aşık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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