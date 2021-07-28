Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

Son dakika haberi... Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nden başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının çıktığı bölge dik yamaç olması dolayısıyla müdahale helikopter ile havadan yapıldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar indi.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL