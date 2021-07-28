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Haberler Galeri Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

Son dakika haberi... Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nden başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının çıktığı bölge dik yamaç olması dolayısıyla müdahale helikopter ile havadan yapıldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar indi.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 16:22
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Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

Tüm müdahalelere rağmen kontrol alınamayan yangın devam ederken, bir başka yangın haberi de Manavgat Merkez olmak üzere Sorgun, Side ve Sarılar bölgelerinden geldi.

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Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

Sarılar Mahallesi'ndeki yangının orman deposu ve odun satan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken, içerisinde marangoz atölyesinin bulunduğu 4 katlı bir binada alevlere teslim oldu. Yangında birçok ev etkilendi.

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Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgede ambulanslar ve sağlık ekipleri görev alıyor. Olayın, çevredeki vatandaşlar tarafından son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu söyleniyor. Yangına müdahale devam ediyor.

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN KARELER

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Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi

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Manavgat alevlere teslim oldu! Devlet millet el ele seferberlik ilan edildi