29 Temmuz 2021, Perşembe
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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 4 koldan yürütülen söndürme çalışmaları henüz sonuç vermedi. Büyük maddi hasarın olduğu yangında, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını nedeniyle 4 mahalle boşaltıldı. Çok sayıda kişi dumandan etkilendi. 3 kişi tedavi altına alındı. Bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor" dedi. Bakan Pakdemirli 82 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.07.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 08:58
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