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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 4 koldan yürütülen söndürme çalışmaları henüz sonuç vermedi. Büyük maddi hasarın olduğu yangında, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını nedeniyle 4 mahalle boşaltıldı. Çok sayıda kişi dumandan etkilendi. 3 kişi tedavi altına alındı. Bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor" dedi. Bakan Pakdemirli 82 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 08:58
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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

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BAKAN PAKDEMİRLİ ACI HABERİ DUYURDU
"Antalya'daki orman yangınında bir kaybımız var. Maalesef 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti. Oymapınar barajında 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum
Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı. Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımları boşaltıldı. Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi.

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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum
Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durdurulken sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
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Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum

BAŞKAN ERDOĞAN: OLAY TÜM BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILACAK
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutları ile araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." dedi.