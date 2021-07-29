Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

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BAKAN PAKDEMİRLİ ACI HABERİ DUYURDU

"Antalya'daki orman yangınında bir kaybımız var. Maalesef 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti. Oymapınar barajında 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.