Halil Sezai hakkında yeni suç duyurusu
Geçtiğimiz yıl yaşlı komşusunu sokak ortasında darbeden Halil Sezai, tutuklanmış ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası almıştı. Bir süre hapis yatmasının ardından serbest bırakılan Sezai, geçtiğimiz günlerde sahnede skandal açıklamalara imza atmıştı. Yaşanan darp olayı hakkında konuşan şarkıcı, "Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim" dedi. Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında yeni suç duyurusunda bulunuldu.
Meriç'in avukatı Serap Başkan Özsan tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin tahliye edilmesinin ardından Meriç'e yönelik hakaret ve tehdit suçu işlediği ifade edildi.
KORUMA KARARI TALEP EDİLDİ
Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi ve Meriç için de koruma kararı çıkarılması talep edilen dilekçede, Sezai hakkında, "tehdit" ve "hakaret" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuş, Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh cezaya sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.
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