Halil Sezai hakkında yeni suç duyurusu

KORUMA KARARI TALEP EDİLDİ

Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi ve Meriç için de koruma kararı çıkarılması talep edilen dilekçede, Sezai hakkında, "tehdit" ve "hakaret" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.