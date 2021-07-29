29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Halil Sezai hakkında yeni suç duyurusu

Halil Sezai hakkında yeni suç duyurusu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Halil Sezai hakkında yeni suç duyurusu

Geçtiğimiz yıl yaşlı komşusunu sokak ortasında darbeden Halil Sezai, tutuklanmış ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası almıştı. Bir süre hapis yatmasının ardından serbest bırakılan Sezai, geçtiğimiz günlerde sahnede skandal açıklamalara imza atmıştı. Yaşanan darp olayı hakkında konuşan şarkıcı, "Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim" dedi. Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında yeni suç duyurusunda bulunuldu.

Meriç'in avukatı Serap Başkan Özsan tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin tahliye edilmesinin ardından Meriç'e yönelik hakaret ve tehdit suçu işlediği ifade edildi.

KORUMA KARARI TALEP EDİLDİ

Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi ve Meriç için de koruma kararı çıkarılması talep edilen dilekçede, Sezai hakkında, "tehdit" ve "hakaret" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuş, Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh cezaya sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

Halil Sezai'nin 'tam dövemedim' sözlerine suç duyurusu HALİL SEZAİ'NİN 'TAM DÖVEMEDİM' SÖZLERİNE SUÇ DUYURUSU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA