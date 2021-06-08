Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğine ünlülerden destek

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Hakan Ural ise "Ben uzun yıllardır böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Ama yine bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.