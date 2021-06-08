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Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğine ünlülerden destek

’ni istila eden müsilajı temizleme çalışmaları 7 ilde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Caddebostan Sahili’nden başlatılan çalışmalara ünlü isimlerden de destek geldi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğine ünlülerden destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, 'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor.

Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Sanatçılar ve Caddebostan'da gerçekleştirilecek tören öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DOĞAYA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Hakan Ural ise "Ben uzun yıllardır böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Ama yine bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

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