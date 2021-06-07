Müsilaj test sonuçları ilk kez A Haber'de! Prof. Dr. Neslihan Özdelice milyonları uyardı!

Önemli bir çağrıda da bulunan Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "Bu canlılar sıcağı sever ve daha fazla ürer. En azından azot-fosfor yükü azalırla yaz dönemini büyük artışlarlar geçirmemiş olabiliriz. Evsel ve endüstriyel atıkların azaltılması gerekiyor." uyarısında bulundu.

MÜSİJAL NEDEN OLUŞUYOR?

Özdelice yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Fekal ve total koliform sayısı yüksek bu da bize evsel atık girdilerini gösteriyor. Marmara Denizi azot fosfor açısı açısından bakıldığında fosfor bakımından bir artış ön plana çıkıyordu. Evsel atıkların ilk etapta daha kontrol altına alınması gerekiyor. Yani baskılayıcı olan fosfor yükünün azaltılması gerekiyor. Belki bir nebze olsun yaz dönemi yağışlar azalacağı için karasal girdilerin azalacak olması bizim için daha iyi...