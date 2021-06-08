Bakanlığın yardımını sahiplenen MÜYOBİR’e Orhan Gencebay'dan sert tepki: Art niyet var

Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

Orhan Gencebay, 3 bin TL'lik yardımın daha çok müzisyene ulaşması için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la görüştükten sonra desteğin şartsız dağıtılmasına karar verildi.