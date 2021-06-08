Musa Orhan’ın avukatından Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu
Geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’ya destek paylaşımları yapan 8 ünlü hakkında daha suç duyurusunda bulundu.
Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı´ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.
MOLA HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.
DESTEK MESAJI YAĞDI
Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.
16 ÜNLÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirtti. Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.
"HAKARET ETTİKLERİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"
Akkuş, şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın, Gazeteci Ayşe Arman, oyuncular Engin Öztürk, Gülenay Kalkan ve İbrahim Selim, şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz ile yazar Perihan Gün hakkında da müvekkiline hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını, dilekçelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini söyledi. Akkuş, "Biz bu isimler hakkında Ezgi Mola'ya destek verdikleri için değil, müvekkilime hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.
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