Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde temiz deniz seferberliği! Müsilaj nasıl temizlenecek?
Marmara Denizi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Müsilajın istila ettiği İstanbul sahillerinde temizlik başlıyor. Müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği, Caddebostan Sahili'nden bugün başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan’ın konuğu olan UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ değerlendirdi.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ'un açıklamaları:
"Ulaştırma Bakanlığımız duruma hemen el attı. Bakan Kurum bu durumla bizzat ilgilendi.
Bütün ekipler şu anda seferber olmuş durumda. Halkımız müsterih olsunlar. Bu iş çok kısa zaman çözülecek.
Burada tespit etmek çok önemli. Kıyılarda olan kirlilik, denizin ortasında bekleşmeleri bir araya getiriyorlar. Bunlar havadan ve karadan çeşitli şekillerde tespit edilecek. Burada dronelar ve gözetleme uçakları kullanılacak.
Önce yüzeysel temizlik yapılacak. Büyük römorkörlerimiz var. Bunlar Avrupa standartlarında olan araçlar.
Bunlar geniş alan bariyerle tarama yaparak müsilajı bir yere toplayacaklar. Bunlar vakumlu pompalarla alınarak depolara çekilecek.
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