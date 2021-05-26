Mahkum çocukların ‘babası’ Turgay Tanülkü’den yeni yargı düzenlemesine destek: O çocuklara sahip çıkmalıyız

Hayata dokunan ve çocukları koruyan düzenlemeyle ilgili, bugüne kadar onlarca çocuğun ve binlerce mahkumun baba olarak gördüğü usta oyuncu Turgay Tanülkü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar annesi cezaevinde bulunan 26 çocuğu evlat edinen Tanülkü, önemli düzenlemeyle ilgili görüşlerini aktardı.

Üniversite döneminde cezaevinde kaldığını ve mahkum olan ailelerin çocuklarıyla olan kopukluklarına yakından şahit olduğunu söyleyen Tanülkü, 18 yaşında şahit olduklarının ardından bu çocuklar için bir şeyler yapılması gerektiğine inandığını söyledi.