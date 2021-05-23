Yargı reformu paketinin detayları belli oldu! Başkan Erdoğan duyurmuştu
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği yargı reform paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenleme ile birlikte, tutuklamalar ile ilgili tartışmalara da son verilmesi planlanıyor.
Yeni yeni yargı paketinde "önce tutuklama sonra delil" prensibi yerine "somut delile dayandırma" koşulu getirilecek. CMK'da tutuklamayı gerektiren suçlar tek tek sayılıyor.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN YENİ DÜZENLEME
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bu katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Böylece tutuklamalar ile ilgili tartışmalara son verilmesi planlanıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için önemli bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.
Israrlı takibin suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girmesi ve hapis cezası verilmesi planlanıyor. Bu suçun, çocuğa, boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için bazı cezalar ağırlaştırılacak. Bu kapsamda eşe karşı işlenen suçların kapsamı boşanılan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek.
ÇOCUKLAR ANNELERİ İLE CEZAEVİNE GİRMEYECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Annesinin işlediği suç sebebiyle, cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar için önemli bir düzenleme yapılıyor. 15 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların aldığı hapis cezası, belli şartlarda ertelenecek.
AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenecek. Böylece, çocuklar anneleri ile birlikte cezaevine girmeyecek. Hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların, yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şart olacak. Erteleme süresi, çocukların 15 yaşını doldurmalarına kadar geçerli olacak. Çocuk 15 yaşını doldurduktan sonra, kadın hükümlü yeniden cezaevine dönecek. İnfaz erteleme kararı verilirken, cezaevinden çıkması durumunda, kişinin toplum güvenliğini tehlikeye atmaması kriteri dikkate alınacak. İnfaz erteleme düzenlemesinde, çocuğu olan kadın mahkumlar arasında herhangi bir suç ayrımı yapılmıyor, terör ve adam öldürme suçu dâhil, hangi suçtan ceza alırsa alsın, bu cezanın 10 yıldan az olması şartı aranacak.
NAKİL ARAÇLARI DA İZLENECEK
AK Parti'nin taslağında, cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Buna göre, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor hâline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, oluşturulan izleme kurullarının yetkileri genişletiliyor. İzleme kurulunun, hükümlüyü, cezaevi dışında bulunabileceği adliye, hastane ve cezaevi nakil araçları gibi yerlerde de inceleme yetkisi olacak. Böylece zaman zaman, hükümlülerin nakil aracında, hastanede veya adliyede 'Hak ihlaline' uğradığı iddialarının önüne geçilmesi gerekecek.
ZİYARET SÜRESİ ARTIRILACAK
Taslağa göre maddi durumu yetersiz mahkûmlar ile çocuk hükümlülerin nakil masrafları devlet tarafından karşılanacak. Cezaevlerindeki ziyaret süresi bir saatten 1,5 saatte çıkarılacak. Taslakta ayrıca, daha önce gündeme getirilen ancak, muhalefetin itirazı üzerine geri çekilen, tutuklu ve hükümlülerin mektup ve görüşmelerinin kayıt almasını öngören ve e-posta yoluyla iletişim sağlayan düzenlemeler de bulunuyor.
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