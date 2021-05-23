Yargı reformu paketinin detayları belli oldu! Başkan Erdoğan duyurmuştu

AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenecek. Böylece, çocuklar anneleri ile birlikte cezaevine girmeyecek. Hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların, yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şart olacak. Erteleme süresi, çocukların 15 yaşını doldurmalarına kadar geçerli olacak. Çocuk 15 yaşını doldurduktan sonra, kadın hükümlü yeniden cezaevine dönecek. İnfaz erteleme kararı verilirken, cezaevinden çıkması durumunda, kişinin toplum güvenliğini tehlikeye atmaması kriteri dikkate alınacak. İnfaz erteleme düzenlemesinde, çocuğu olan kadın mahkumlar arasında herhangi bir suç ayrımı yapılmıyor, terör ve adam öldürme suçu dâhil, hangi suçtan ceza alırsa alsın, bu cezanın 10 yıldan az olması şartı aranacak.