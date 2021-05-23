4'üncü yargı paketinde detaylar netleşiyor! İcra ile çocuk teslimi bitiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa bir süre sonra Meclis'e sunulacağı açıklanan 4'üncü yargı paketine ilişkin detaylar netleşiyor. Düzenleme ile çocuk teslimi icra dairelerinden alınacak. Teslimler, yeni kurulacak olan ‘Çocuk Teslim Merkezleri’nde yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladığı 4'ncü yargı paketinin ayrıntılarına ulaştık. Edinilen bilgilere göre, ilk aşamada, daha önce takvimlendirilen İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilk 3 aylık hedefleri bu paketin içine girecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığı yetkilileri ile AK Parti kurmaylarının da katıldığı toplantıların ardından, taslağa son şekil verilecek. Dördüncü yargı paketinde, özellikle toplumsal sorunların kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, kamuoyunun bir süredir beklediği icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması artık son bulacak. Mevcut uygulamada, çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Yapılacak düzenleme ile çocuk teslimi icra dairelerinden alınacak. Teslimler, yeni kurulacak olan 'Çocuk Teslim Merkezleri'nde yapılacak. Çocuğun yüksek yararı için psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ve eğitimciler çocuk teslimi sırasında hazır bulunacak. Teslim esnasında güvenlik güçleri bulunmayacak, gerekirse çağırılacak.
NEFRET SUÇU TANIMLANACAK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Ayrımcılık ve nefret suçunun neyi ve nasıl kapsadığı TCK'da tanımlanacak. Düzenleme ile dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor.
Taslakla, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda gerekçeli karar hakkının güçlendirilmesi de planlanıyor. İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemenin yer alacağı taslakta ayrıca, idari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılması kuralının bulunacağı da kaydediliyor.
İTİRAZLAR ASLİYE YA DA AĞIR CEZAYA
4'ncü yargı paketiyle, 'tutuklamada ölçülülük ve orantılılık' ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamı daraltılacak. Sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilecek. Yani, sulh ceza hâkimliklerinin verdiği tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar, başka bir sulh ceza hâkimliğince değil, asliye ceza ya da ağır ceza mahkemelerince değerlendirilecek.
ESKİ EŞE ARTIRILMIŞ CEZA
Taslakta kadına yönelik şiddeti önlemek için atılacak adımlar da yer alacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler, boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ayrıca, tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişilere verilecek cezalar belirlenecek.
Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılacak. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilecek. Ayrıca, çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temyiz incelemelerinin öncelikli olarak görülmesini sağlayacak düzenlemenin de yargı paketinde yer alacağı aktarılıyor. Yine, çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hâkim, savcı ve avukatların cübbe giymemesini kapsayacak düzenleme de pakete eklenecek.
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