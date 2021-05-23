4'üncü yargı paketinde detaylar netleşiyor! İcra ile çocuk teslimi bitiyor

NEFRET SUÇU TANIMLANACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Ayrımcılık ve nefret suçunun neyi ve nasıl kapsadığı TCK'da tanımlanacak. Düzenleme ile dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor.