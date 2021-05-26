Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! 10 yıla kadar hapsi istendi
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı. İddiaya göre, Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı Seda Çakmaksoy adlı tiyatrocuyu ortağı olduğu tiyatroya götüren Koyunoğlu, cinsel saldırıda bulundu. 10 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun yargılandığı davanın 3. celsesi İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.
Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. İddiaya göre olay günü Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.
TİYATRO SOHBETİ BAHANE OLMUŞ
Kendisi gibi ünlü oyuncunun da tiyatroyla ilgilenmesinden kaynaklı sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Alkolün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür diledi.
PEŞİNDEN GİDEREK TACİZ ETTİ
Bir süre tiyatro üzerine sohbet ettikten sonra oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun tekrar genç kadını öpmek istemesi üzerine Seda Çakmaksoy binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Seda Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kamera olduğunu söyleyen genç kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. Celsesi de görüldü. Duruşmaya müşteki Seda Çakmaksoy ile sanık Fatih Koyunoğlu ve taraf avukatları katıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Duruşmada müşteki Seda Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay gününden 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı müştekinin kendisiyle bu şekilde oturmamasının gerektiğini söyledi.
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