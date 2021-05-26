26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! 10 yıla kadar hapsi istendi

Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! 10 yıla kadar hapsi istendi

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan hakkında cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı. İddiaya göre, Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı Seda Çakmaksoy adlı tiyatrocuyu ortağı olduğu tiyatroya götüren Koyunoğlu, cinsel saldırıda bulundu. 10 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun yargılandığı davanın 3. celsesi İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! 10 yıla kadar hapsi istendi

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu , iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. İddiaya göre olay günü Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.

TİYATRO SOHBETİ BAHANE OLMUŞ

Kendisi gibi ünlü oyuncunun da tiyatroyla ilgilenmesinden kaynaklı sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Alkolün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür diledi.

PEŞİNDEN GİDEREK TACİZ ETTİ

Bir süre tiyatro üzerine sohbet ettikten sonra oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun tekrar genç kadını öpmek istemesi üzerine Seda Çakmaksoy binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Seda Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kamera olduğunu söyleyen genç kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. Celsesi de görüldü. Duruşmaya müşteki Seda Çakmaksoy ile sanık Fatih Koyunoğlu ve taraf avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada müşteki Seda Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay gününden 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı müştekinin kendisiyle bu şekilde oturmamasının gerektiğini söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA