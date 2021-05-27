Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyon euroluk teklif! Tüm sırlarını ifşa edecek









Musti hakkında aylık 25 bin lira olan nafakayı 26 aydır ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan Emina, ülkesi Sırbistan'daki gazetelere şu demeci vermişti: "Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum." Bu çıkışıyla polemik yaratan Emina Jahovic'e şimdi de Türkiye'deki bir yayınevi, kitap teklifi yaptı.