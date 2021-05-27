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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyon euroluk teklif! Tüm sırlarını ifşa edecek

'la 10 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandıran Jahovic, eski eşiyle nafaka yüzünden davalık oldu. Mahkeme süreci devam eden Jahovic'in başına talih kuşu kondu. Bir yayınevi, Sırp güzele kitap teklifi yaptı. Sandal ile evliliklerinin detaylarını ve boşanma nedenini kitabında anlatması istenen Emina, bunun karşılığında tam 100 bin euro kazanacak.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyon euroluk teklif! Tüm sırlarını ifşa edecek

Son dönemde 2018'de boşandığı 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'la girdiği nafaka savaşıyla gündemden düşmeyen Emina Jahovic'e sürpriz teklif...





Musti hakkında aylık 25 bin lira olan nafakayı 26 aydır ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan , ülkesi 'daki gazetelere şu demeci vermişti: "Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum." Bu çıkışıyla polemik yaratan 'e şimdi de 'deki bir yayınevi, kitap teklifi yaptı.



'la evliliği ve sır gibi saklanan boşanma nedenlerini anlatması istenen Sırp güzele karşılığında da 100 bin euro teklif edildi.




Emina Jahovic, özel hayatıyla ilgili sırları ifşa etmeyi kabul ederse tam 1 milyon TL'nin sahibi olacak...

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