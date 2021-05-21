Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram'a hayat veren Cemal Hünal merak ediliyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler araştırılıyor. Cemal Hünal, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.
Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
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