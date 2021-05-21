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Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...

Temur Melik kimdir? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik'e hayat veren merak ediliyor. İşte, kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...

Temur Melik kimdir? kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ekranlarında bu akşam başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncuları yakından takip ediliyor. Sezgin Erdemir, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk oyuncudur. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Koçum benim dizisinin yanı sıra kertenkele (celal rolüyle) yol arkadaşın (prodüktör rolüyle) ve krem dizilerinde toplam 11 dizide rol almıştır. Dizilerin yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır.

Bunlar muska (celal rolüyle), kirli oyunlar (4. Murat rolüyle), kösem sultan Mahpeyker (bostancıbaşı ali ağa rolüyle), sultan Avrupa'da ( rolüyle) gibi toplam tane sinema filmlerde oynamıştır. Sezgin Erdemir son olarak dizisinde rol almıştır. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik'e hayat veriyor.

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