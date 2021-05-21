Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncuları yakından takip ediliyor. Sezgin Erdemir, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Koçum benim dizisinin yanı sıra kertenkele (celal rolüyle) yol arkadaşın (prodüktör rolüyle) ve krem dizilerinde toplam 11 dizide rol almıştır. Dizilerin yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır.