Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu
Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Efsane dizileri seyirciyle buluşan atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizide Cengiz Han'ı Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov canlandıracak. Yıldız oyuncuların yer aldığı kadroya ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 18:19
Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 18:51