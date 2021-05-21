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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Efsane dizileri seyirciyle buluşan atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizide Cengiz Han'ı Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov canlandıracak. Yıldız oyuncuların yer aldığı kadroya ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 18:51
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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? atv'de ekrana gelecek olan Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu belli oldu. Türk dünyasının yıldız isimlerinin buluştuğu dizi, oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? İşte ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu şu şekilde:

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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

EMRE KIVILCIM

(Celaleddin)

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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

KAAN YALÇIN

(Sultan Alaeddin)

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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu

YULDUZ RADJABOVA

(Kutlubike)