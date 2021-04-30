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ABD Başkanlık seçimlerine mi hazırlanıyor? Meghan Markle ile röportajı yapan isim ilk kez konuştu

Dünyanın haftalarca konuştuğu ile röportajı yapan isim ilk kez konuştu. Herkesin röportajda çok dürüst olduğunu söyleyen Winfrey, en fazla Markle'ın ırkıçılıkla ilgili sözlerine şaşırdığını belirtti.

MAGAZİN A Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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ABD Başkanlık seçimlerine mi hazırlanıyor? Meghan Markle ile röportajı yapan isim ilk kez konuştu

ve 'ın sözleri haftalarca tartışıldı. 'ni son yılların en zorlu günlerini yaşadı.

Hatta Meghan Markle'ın açıklamaları sonrası Markle'ın 2024'te yapılacak seçimlerine hazırlandığı bile iddia edildi.

Olay röportajı yapan isim ise röportaj hakkında ilk kez konuştu.

En fazla Meghan Markle'ın ırkçılıkla ilgili sözlerine şaşırdığını söyledi. Winfrey, röporatjın etkisini tahmin edemediğini vurguladı.

"Ortak niyetimiz gerçeklerin yansıtılmasıydı" diyen ünlü sunucu "Hikayelerini anlatabilmek ve olabildiğince gerçekçi olmalarına izin verecek bir röportaj olmasını istediler" ifadelerini kullandı.

Röportajın başarısı için de her şeyin samimi ve dürüst olması yüzündendi dedi.

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