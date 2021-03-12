Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması! Kraliyet Ailesi'nin servetini nasıl etkileyecek?

Röportajda Kraliyet Ailesi'ne yapılan ırkçılık suçlaması ise tüm dünyada manşetlerde kendine yer buldu. Ardından Markle'ın "firma" olarak adlandırdığı aile sarsıntı yaklaşık 80 yılın ardından yaşadığı en büyük krizle baş başa kaldı.

28 MİLYAR DOLARLIK BİR İMPARATORLUĞUN GÖRÜNEN YÜZLERİ

Forbes'in bildirdiğine göre Kraliyet Ailesi, her yıl İngiltere ekonomisine yüz milyonlarca sterlin pompalayan 28 milyar dolarlık bir imparatorluğun halka açık yüzlerini oluşturuyor. Televizyonda yayınlanan Harry ve Meghan'ın kraliyet düğününün İngiltere ekonomisine sağladığı artış, tahminen 1,5 milyar dolardı. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine aileninin Kate Miiddleton, Prens William, Prens Harry ya da Meghan Markle gibi popüler üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde genişleyen küresel bir işletme için büyük ilgi ve kar yaratıyor.