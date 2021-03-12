Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması! Kraliyet Ailesi'nin servetini nasıl etkileyecek?
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj sırasında "Archie’nin doğmadan önce ne kadar koyu tenli olabileceğinden endişe ediyorlardı." sözleri İngiltere turizmini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor. İşte Kraliyet Ailesi'nin servetini oluşturan unsurlar ve itibarlarının sarsılması durumda İngiltere’ye vereceği ekonomik zararın boyutları...
KRALİYET AİLESİ'Nİ IRKÇILIKLA SUÇLADI
9 Mayıs 2018'de Londra'da evlenen Meghan Markle ve Prens Harry, ABD'ye apar topar kaçışlarının ardından bütün süreçte yaşadıklarını Oprah Winfrey'e anlattı. 7 Mart'ta yayımlanan röportajda Meghan, "5 aylıkken intihara meyilliydim. Archie'nin doğmadan önce ne kadar koyu tenli olabileceğinden endişe ediyorlardı. Saray, onlardan bana yardım etmedi. Cambridge Düşesi Kate Middleton beni ağlattı" açıklamalarında bulundu. Prens Harry, ise annesi Prenses Diana'ya ithamda bulunarak "Tarihin tekerrür etmesinden korktum. Ailemi korumam gerekiyordu. Babam Saray'dan ayrılmanın ardından telefonlara çıkmadı" dedi.
Röportajda Kraliyet Ailesi'ne yapılan ırkçılık suçlaması ise tüm dünyada manşetlerde kendine yer buldu. Ardından Markle'ın "firma" olarak adlandırdığı aile sarsıntı yaklaşık 80 yılın ardından yaşadığı en büyük krizle baş başa kaldı.
28 MİLYAR DOLARLIK BİR İMPARATORLUĞUN GÖRÜNEN YÜZLERİ
Forbes'in bildirdiğine göre Kraliyet Ailesi, her yıl İngiltere ekonomisine yüz milyonlarca sterlin pompalayan 28 milyar dolarlık bir imparatorluğun halka açık yüzlerini oluşturuyor. Televizyonda yayınlanan Harry ve Meghan'ın kraliyet düğününün İngiltere ekonomisine sağladığı artış, tahminen 1,5 milyar dolardı. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine aileninin Kate Miiddleton, Prens William, Prens Harry ya da Meghan Markle gibi popüler üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde genişleyen küresel bir işletme için büyük ilgi ve kar yaratıyor.
Diğer taraftan, Harry ve Meghan'ın kraliyet görevlerinden ayrılmasıyla şu anda Kraliçe 2. Elizabeth'e yardım eden 7 aile üyesi bulunuyor: Tahtın bir sonraki varisi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla; ikinci sırada yer alan Prens William ve Cambridge Düşesi Kate; Kraliçe'nin kızı Prenses Anne; ve Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Wessex Kontesi Sophie.
KRALİYET AİLESİNİN SERVETİNİ NELER OLUŞTURUYOR?
NTV'nin haberine göre, Kraliyet ailesi üyesi olmak, aynı zamanda 28 milyar dolarlık para makinesinin gelecek jenerasyonlara iletilmesini de beraberinde getiriyor.
İngiliz kraliyeti yasal olarak değeri 4,9 milyar değerindeki Buckingham Sarayı, 19,5 milyar dolarlık The Crown Estate (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda topraklarında, bir şirket olarak tek başına İngiliz hükümdarına ait ve hükümetin hükmünün bulunmadığı topraklar), 3 milyar dolarlık Cornwall Dükalığı, 748 milyon dolarlık Lancaster Dükalığı, 630 milyon dolarlık Kensington Sarayı ve 592 milyon dolar ederindeki Crown Estate İskoçya'ya sahip. Forbes, aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth'in mücevlerinden ve giyselerinden oluşan 500 milyon dolarlık kişisel bir serveti olduğunu tahmin ediyor.
Ancak, kraliyet ailesi bu mülklerin yasal sahibi olmasına rağmen, satmaya yetkileri yok.
İNGİLİZ MEDYASININ ALTIN MADENİ
Kraliyet Ailesi İngiliz medyası için de bir altın madeni. Markle, ses getiren röportajında ailenin magazin dergileri ve tabloid gazetelerle "görünmez bir sözleşme" yaptığından bahsetti..
Bununla birlikte, üç yıl önce, İngiltere merkezli bir marka değerleme firması olan Brand Finance, kraliyet ailesinin medya endüstrisine yaklaşık 70 milyon dolar katkı yaptığını açıkladı. Harry ve Meghan röportajının 60'tan fazla ülkede yayınlandıktan sonra bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.
PANDEMİ ÖNCESİ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI 4 MİLYAR DOLAR
Bununla birlikte Kraliyet Ailesi'nin organizasyon şeması, 1000 yıllık aile geleceği dayanıyor ve kamuoyu algısı bunda büyük bir önem taşıyor. Brand Finance'in CEO'su David Haigh, "Kraliyet üyeleri İngiltere ekonomisi için resmileştirilmiş bir kazanç kapısı. Kraliyet öncesi pandemi öncesi İngiltere ekonomisine yıllık olarak 4 milyar dolar katkıda bulundu" dedi.
400 MİLYON DOLARLIK TANITIM KAMPANYASINA EŞDEĞER
Kraliyet ailesinin İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisi çoğunlukla turizm yoluyla gerçekleşiyor, ancak Haigh, ailenin küresel basında yer almasının, ülkeye 400 milyon dolarlık bir tanıtım kampanyasına eşdeğer kar sağladığını söyledi.
Bununla birlikte, Haigh Barbour ceketler vb. lüks tüketim ürünlere basılan onaylı kraliyet damgasının işletmeninin sahibinin gelirini yüzde 10'a kadar artırabileceğini söyledi. Haigh'e göre, kraliyet ailesinin yörüngesindeki şirketler ve kurumlar için ekonomik avantajlar, ailenin devasa işletme giderleriyle ilişkili 550 milyon dolarlık maliyeti aşıyor.