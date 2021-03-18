Meghan Markle kız kardeşinden şok açıklama: ‘Yakında boşanacaklar'

MEGHAN'IN PSİKOLOJİSİ BOZUK

Samantha Markle, "Meghan'da narsist kişilik bozukluğu görüyorum. Teşhis koymuyorum ama onun bir yardım alması gerekiyor. Harry için kötü hissediyorum. Ailesinden, arkadaşlarından ve bildiği hayattan koparıldı. Bana kaçırılan kişileri hatırlatıyor. Hayatının çok kötü olduğuna inanıp kendisini alıkoyan kişiye aşık olan kişiler gibi" dedi. Yani düpedüz Prens Harry'de 'Stockholm sendromu' belirtileri hissettiğini söylemiş.

