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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Meghan Markle kız kardeşinden şok açıklama: ‘Yakında boşanacaklar' Meghan Markle kız kardeşinden şok açıklama: ‘Yakında boşanacaklar'
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdiği röportajın yankıları sürerken peş peşe a��ıklamalar da gelmeye devam ediyor. Kraliyet Ailesi'nde ırkçılığa maruz kaldığını ve intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Markle'ın üvey kardeşinden çok konuşulacak açıklama geldi. Kız kardeşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ileri süren Samantha Markle, 'Harry ile yakında boşanacaklar' dedi.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 15:52
Geçtiğimiz hafta ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla dünya gündemine oturan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin iddialarına yanıtlar gelmeye devam ediyor. Meghan Markle'ın üvey ablası Samantha Markle oldukça ilginç iddialarda bulundu. Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle kız kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR MEGHAN'IN PSİKOLOJİSİ BOZUK
Samantha Markle, "Meghan'da narsist kişilik bozukluğu görüyorum. Teşhis koymuyorum ama onun bir yardım alması gerekiyor. Harry için kötü hissediyorum. Ailesinden, arkadaşlarından ve bildiği hayattan koparıldı. Bana kaçırılan kişileri hatırlatıyor. Hayatının çok kötü olduğuna inanıp kendisini alıkoyan kişiye aşık olan kişiler gibi" dedi. Yani düpedüz Prens Harry'de 'Stockholm sendromu' belirtileri hissettiğini söylemiş.
DIANA İLE İLGİLİYDİ
Meghan Markle'ın bazı çocukluk arkadaşları da onun İngiliz kraliyet ailesinden her zaman hoşlandığını, özellikle de Prenses Diana ile ilgilendiğini ileri sürdü. The Sun gazetesinin iddiasına göre Ninaki Priddy adlı bir arkadaşı da Markle'ın "Prenses Diana'nın 2000'li yıllar modeli" olmak istediğini söyledi.
Samantha Markle, "O, Diana'yı kendine idol aldı. Diana için dersine iyi çalıştı. Onun kıyafetlerini, dilini taklit etti. İlk buluşmalarında onun parfümünü kullandı. Kardeşimin Harry'nin kim olduğunu bilmediğini söylemeyin" ifadelerini kullandı.
"YAKINDA BOŞANACAKLAR"
Samantha Markle, Prens Harry'nin evliliğini sorguladığını ileri sürüp "Görüyorum ki evlilikleriyle ilgili kapsamlı bir danışmanlık almadıkları sürece bu iş boşanmayla sonuçlanır" dedi.