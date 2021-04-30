Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları! Böyle teşekkür ettiler

29 NİSAN 2011'DE EVLENDİLER

29 Nisan 2011'de evlenen Prens William ile Kate Middleton, bu süre içinde üç çocuk sahibi oldu. Çiftin, yedi yaşında George, beş yaşında Charlotte ve üç yaşında Louis adında biri kız ikisi erkek üç tane çocuğu bulunuyor.

MODERN ÇAGLARIN PERİ MASALI

Prens William ile Kate Middleton, üniversite yıllarında başlayan birliktelikleri sırasında iki kez ayrılıp barışmıştı. Son barışmanın ardından William, Middleton'a evlenme teklif etti ve annesi Prenses Diana'nın yüzüğünü hediye etti. Nişanları resmi olarak açıklandıktan sonra da Prens Willim ile Kate Middleton, 'modern çağın peri masalı' olarak nitelendirilen bir törenle hayatlarını birleştirdi.