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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle’ın röportajı olay olmuştu! Tutuklama şoku Prens Harry ve Meghan Markle’ın röportajı olay olmuştu! Tutuklama şoku
Geçtiğimiz yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, yaptıkları röportajla konuşulmaya devam ediyor. Ayrılık süreçleriyle ilgili yaptıkları açıklamaların yankıları dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi. Online haber sitesi TMZ'nin dünyaya duyurduğu haber olay yarattı.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:58
TMZ, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Santa Barbara'daki evine aralıkta iki kez davetsiz bir misafirin izinsiz girdiğini bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kolluk kuvvetleri tabloid gazeteye verdiği demeçte, 37 yaşındaki bir adamın California'nın Montecito kentinde bulunan 14 milyon dolarlık (yaklaşık 105 milyon 640 bin TL) evin mülküne iddiaya göre izinsiz girerken yakalandığını söyledi.
Ohio sakini olduğu bildirilen adam, mülke ilk olarak Noel arifesinde izinsiz girdi ve Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından bir uyarıyla serbest bırakıldı. Ancak adam, mülke tekrar izinsiz girdikten sonra 26 Aralık'ta tutuklandı.
TMZ'nin haberine göre, şerif departmanı adamı mülke izinsiz girmekle bir kez suçladı. Adamın Ohio'dan Santa Barbara'ya mülke erişmek amacıyla gittiği bildirildi.
Bildirilen bu izinsiz giriş olayına dair açıklamalar, Prens Harry'nin Oprah Winfrey'ye kendisinin ve ailesinin son yıllarda karşılaştığı güvenlik endişelerini anlatmasından sonra yapıldı.