Prens Harry ve Meghan Markle’ın röportajı olay olmuştu! Tutuklama şoku

Geçtiğimiz yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, yaptıkları röportajla konuşulmaya devam ediyor. Ayrılık süreçleriyle ilgili yaptıkları açıklamaların yankıları dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi. Online haber sitesi TMZ'nin dünyaya duyurduğu haber olay yarattı.