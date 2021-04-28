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Oğluna ulaşamayan Özcan Deniz’den Feyza Aktan hakkında suç duyurusu

, mahkemelik olduğu eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün doğum günü nedeniyle oğluyla bir araya gelecek olan Deniz, on gündür oğlundan hiçbir haber alamadığı ve endişe duyduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Oğluna ulaşamayan Özcan Deniz’den Feyza Aktan hakkında suç duyurusu

Ünlü oyuncu ve eski eşi ile arasından geçen şiddet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan'a üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Saray'ına geldi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanırken anlaşmalara göre baba Özcan Deniz, haftanın belirli günlerinde oğlu ile birlikte vakit geçirecek ve Kuzey'in doğum günü kutlaması için bir gün öncesinde beraber olacaklardı.

ON GÜNDÜR HABER ALAMIYOR

Fakat anlaşmaya uyulmadı. Oğlundan yaklaşık on gündür haber alamayan, hiçbir şekilde iletişim kuramayan Özcan Deniz, Kuzey'in sağlığından endişe ettiğini belirtti.

Kamera kayıtlarına göre oğlunun hiç tanımadığı insanlar tarafından gece geç saatte eve getirildiğini öğrendiğini ve annesi Feyza Aktan'ın hiç ilgilenmediğini öne sürerek oğlundan bir an önce haber almak isteyen Deniz, eski eş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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