Oğluna ulaşamayan Özcan Deniz’den Feyza Aktan hakkında suç duyurusu

Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan ile arasından geçen şiddet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan'a üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.