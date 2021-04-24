Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, şiddet ve velayet davasında karşı karşıya gelmişti. Aktan, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Aktan hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Aktan'ın, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı suçlayıp darbettiği öne sürüldü. Bakıcının darp görüntüleri de ortaya çıktı.