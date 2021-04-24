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Haberler Galeri Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, şiddet ve velayet davasında karşı karşıya gelmişti. Aktan, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Aktan hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Aktan'ın, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı suçlayıp darbettiği öne sürüldü. Bakıcının darp görüntüleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.04.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 14:07
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Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Şiddet ve velayet davasında karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan olayında sular durulmadı.

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Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulundu. Özcan Deniz, oğlu Kuzey'i ayda 4 kez görebildiği için mahkemeye başvurdu.

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Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

TV100'ün haberine göre; Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvuran Feyza Aktan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı. Aktan'ın bakıcıyı darbettiği iddia edildi. Ortaya çıkan bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Özcan Deniz’le mahkemelik olan Feyza Aktan’ın bakıcıyı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Özcan Deniz, 'Senkron' dizisinde oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'a da rol vermişti. Bakıcının darp görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephelerinden henüz konuya ilişkin bir açıklama ise gelmedi.