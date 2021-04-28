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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık
Bir dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Yeliz, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk oldu. Şöhret yolculuğunda yaşadığı zorlukları ve hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Yeliz, Özcan Deniz ile ilgili itirafıyla şaşırttı. Deniz'in ilk şarkıcılık yıllarında aşk yaşadıklarını söyleyen Yeliz, "Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık" dedi. İşte Yeliz'in anlattıkları...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:18
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