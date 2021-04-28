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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Yeliz, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk oldu. Şöhret yolculuğunda yaşadığı zorlukları ve hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Yeliz, Özcan Deniz ile ilgili itirafıyla şaşırttı. Deniz'in ilk şarkıcılık yıllarında aşk yaşadıklarını söyleyen Yeliz, "Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık" dedi. İşte Yeliz'in anlattıkları...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:18
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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

Bir dönemin popüler isimlerden Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Dur Bi Dinle'ye konuk oldu. Yeliz, şöhret yolculuğunu, evliliğini ve Özcan Deniz ile yaşadığı aşkı anlattı...
*Öğrenciyiz, Nilüfer orta ikide, ben hazırlıktaydım. O zaman rahibe okuluydu. Aramızda bahçe vardı, hazırlık okuyanların oraya çıkması yasaktı.
*Ben bir ses duyuyordum yukardan, şarkı söyletirlerdi sesi güzel olanlara. Orta bire geçtiğim zaman Nilüfer de orta üçe geçmişti. O zaman görmüştüm, tanımıştım. Ama o zaman ünlü değildi. Yemek aralarında şarkı söylerdi. Benim aklımda şarkıcılık yoktu, aklım fikrim hostes olmaktaydı.
*Nilüfer mezun oldu gitti, ben de orta ikiye geçtim. Şarkıcı olmak için belge almak gerekiyordu. Belge aldım ben.

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

*Sonra 'dünya dönüyor' çıktı. Pikap var evde, bayılıyorum tabi okuldan arkadaşım. Bir baktım ben de onun gibi söyleyebiliyorum. Ve Nilüfer'i aradım hemen. Dedim ki, "Ben de şarkı söylemek istiyorum" dedim. Bana o zaman DiscoTürk Plak telefonunu verdi, 'Onu ara hemen kabul edecektir' dedi. Aradım ve randevu verdi bana.
*Ben hayatımın ilk ve son yalanını o zaman söyledim. Koşarak anneme gittim. "Bana plak şirketinden teklif geldi" dedim. Nilüfer bahsetmiş dedim ve öyle şirkete gittim.
*Orta sonda ilk plağım çıktı, ünlü oldum. Nilüfer Şişli Koleji'ne geçmişti, ben de Şişli Koleji'ne geçtim. Sonra konserler başladı, devamsızlık... Sonra ben de ayrıldım.

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

*Türkiye'deki ilk Eurovision şarkı yarışması, canlı yayın. O zaman intro'nun ne demek olduğunu bilmiyorum, kaçırıyorum sürekli. Orkestra şefimiz Timur Selçuk'tu. "Timur abi benim gireceğim zaman sen hafif bir şey yap, ben öyle başlayayım" dedim.
*Babaannemi kaybetmiştim küçükken. Babaannem Aşiyan'da gömülüydü. Ben de ilk para kazanınca mezarlığı satın alacağım demiştim. Tam Minür Nurettin ve Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var, babacığım da orada yatıyor.
*Ben babama çekmişim, babam da Bebek'te apartmanı olan bir insanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nin orası çiftlikleriymiş. Babam da bir güzel eş dost ahbap... Ben de öyleyimdir, yenilsin içilsin.
*Hayatım boyunca bir erkeğe asla para yedirmedim. Ama metazori olmuştu rahmetlinin zamanında. Çok karanlık bir hayatı vardı, çok şiddet falan görmüştüm. Herkes biliyor zaten. O dönemki iki arabam, evim hepsi gitti. Ama nasıl gitti inan ben de hatırlamıyorum.

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

*Hem eğlenmeyi severim, hem de evciyim. bir sürü Yeliz var benim içimde. "Ben yoruldum evimin kadını olayım" dedim. O zaman Maksim'de solist altı başlamıştım. Fahri bey bir sene sonra astsolist yapacağım seni demişti. Ve ben sahneyi bıraktım.
*Hem 'Bu ne dünya' da ne de Türk müziği arabesklerde; bu arada 'Kimbilir'i ilk ben yaptım. Fakat denetim olduğu için duyuramadık. Sonra yılbaşı gecesi Kibariye çıktı söyledi ve ona mal oldu.
*Yankı Plak... Çok hakkımı yediler. Altın plağımı yediler, paramı vermediler. Ben hep Allah'a havale ettim. Bak ben buradayım, onlar yok.

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Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

UFUK DEVECİ İLE İLİŞKİSİ

*Bir sürü şey öğrendim ama çok ağır bedeller ödeyerek öğrendim. Şimdi kadına şiddet deniyor ya, ben çok ağır bedeller ödedim. Psikolojik ve fiziksel olarak büyük bedeller ödedim.
*Yasaklı madde kullanıyordu o zaman. İki evlilik yaptım ikisi de öyleydi. Tabi onu içince noluyor bilmiyorum. Kendi kurduğu hayaliyle bir sürü psikopatlık derecesinde şiddet ve işkence gördüm. Eskiden hiç anlatamıyordum. Zaten rahmetli oldu.
*Benim o kadar şahane bir ailem vardı ki. Babacığım, annem. Benim annemin babamın evini de kurşunladı. Benim her şeyimi aldı elimden çalışamayayım diye. Hiçbir yerde iş bulamaz oldum, iş vermediler bana.
*O kadar mücevherim vardı ki hepsini aldı. Kaçamıyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Anne-baba lafı dinlemeyiz ya; hep bana bunu söylediler.