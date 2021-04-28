Şarkıcı Yeliz’den Özcan Deniz itirafı: Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık

UFUK DEVECİ İLE İLİŞKİSİ

*Bir sürü şey öğrendim ama çok ağır bedeller ödeyerek öğrendim. Şimdi kadına şiddet deniyor ya, ben çok ağır bedeller ödedim. Psikolojik ve fiziksel olarak büyük bedeller ödedim.

*Yasaklı madde kullanıyordu o zaman. İki evlilik yaptım ikisi de öyleydi. Tabi onu içince noluyor bilmiyorum. Kendi kurduğu hayaliyle bir sürü psikopatlık derecesinde şiddet ve işkence gördüm. Eskiden hiç anlatamıyordum. Zaten rahmetli oldu.

*Benim o kadar şahane bir ailem vardı ki. Babacığım, annem. Benim annemin babamın evini de kurşunladı. Benim her şeyimi aldı elimden çalışamayayım diye. Hiçbir yerde iş bulamaz oldum, iş vermediler bana.

*O kadar mücevherim vardı ki hepsini aldı. Kaçamıyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Anne-baba lafı dinlemeyiz ya; hep bana bunu söylediler.