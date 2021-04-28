Bir Zamanlar Çukurova’da ilginç buluşma! Züleyha ve Fikret…

Hamilelik kontrolü için doktora giderken kaza yapan Züleyha, uzun süre hastanede kalacak. Yaşam mücadelesini kazanmasının ardından, Demir ve konaktakilerin ihtimamlı bakımı ile de kısa sürede ayağa kalkacak. Ancak, daha sonra yapacağı bir görüşme, Çukurova'da yeniden tansiyonu yükseltecek!