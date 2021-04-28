Bir Zamanlar Çukurova’da ilginç buluşma! Züleyha ve Fikret…
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde, Demir’den intikam almak isteyen Fikret ve Ümit bir kez daha harekete geçecek. Geçirdiği kazanın ardından kısa sürede ayaklanan Züleyha’nın Fikret ile yapacağı görüşme, Çukurova’da yeniden tansiyonu yükseltecek.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında, 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor.
Perşembe gecelerine aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikâyesini getiren dizide bu hafta ilginç bir buluşma var!
Hamilelik kontrolü için doktora giderken kaza yapan Züleyha, uzun süre hastanede kalacak. Yaşam mücadelesini kazanmasının ardından, Demir ve konaktakilerin ihtimamlı bakımı ile de kısa sürede ayağa kalkacak. Ancak, daha sonra yapacağı bir görüşme, Çukurova'da yeniden tansiyonu yükseltecek!
Züleyha ve Fikret'in bu samimi buluşması gözlerden uzak bir yerde gerçekleşmiş olsa bile, gizli kalamayacak. Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacak…
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