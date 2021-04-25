Özcan Deniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'la ilgili şoke eden iddia

Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

Deniz, 2018 yılında evlenip 15 ay sonra boşandığı Feyza Aktan ile ikinci kez bir araya gelmişti.

Kuzey adında bir oğulları olan eski eşler, pandeminin ilk başında da ünlü sanatçının Zekeriyaköy'deki villasında birlikte karantinaydı.

Ancak ne olduysa oldu ve Feyza Aktan, Özcan Deniz'i kendisine defalarca şiddet uygulamakla suçladı. Bunun üzerine de ünlü sanatçı, oğlunun velayetini almak için karşı dava açtı.