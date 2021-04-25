Özcan Deniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'la ilgili şoke eden iddia
Özcan Deniz’i ‘şiddet’le suçlayan Feyza Aktan’la ilgili şok iddia… Genç kadının, Özbek asıllı bakıcısını önce hırsızlıkla suçlayıp ardından da feci şekilde dövdüğü iddia edildi. Bakıcının mosmor bacakları ise ‘Ne yaptın Feyza!’ dedirtti.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor!
Deniz, 2018 yılında evlenip 15 ay sonra boşandığı Feyza Aktan ile ikinci kez bir araya gelmişti.
Kuzey adında bir oğulları olan eski eşler, pandeminin ilk başında da ünlü sanatçının Zekeriyaköy'deki villasında birlikte karantinaydı.
Ancak ne olduysa oldu ve Feyza Aktan, Özcan Deniz'i kendisine defalarca şiddet uygulamakla suçladı. Bunun üzerine de ünlü sanatçı, oğlunun velayetini almak için karşı dava açtı.
ŞİMDİLİK SESSİZ KALDI
Kendisinin şiddet mağduru olduğunu iddia eden Feyza Aktan'la ilgili önceki gün ortaya atılan iddia ise gündem yarattı.
Tv100'ün haberine göre genç kadın, hırsızlıkla suçladığı oğlu Kuzey'in Özbek asıllı bakıcısını darp etti.
Bakıcının darp görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra gözlerin çevrildiği Aktan cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.
Bu arada Feyza Aktan, Özcan Deniz'den hamileyken dahi dayak yediğini iddia etmiş ancak şiddet iddiaları Deniz tarafından sert bir dille yalanlanmıştı.
Aktan'ın şimdi ise bakıcısını darp ettiğine dair iddialar, "Kendisinin şiddet mağduru olduğunu söylerken başkasını mağdur etmesine pes" yorumları yaptırdı.
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