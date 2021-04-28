Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bebek'te görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey rolüyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliğiyle de örnek gösterilmeye devam ediyor. Gözde çift, önceki gün Bebek’te güzel havanın keyfini çıkardı. Hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan oyuncu, son model spor otomobilleriyle de dikkatleri çekti. Aracın plakasında ise dikkatleri çekti.
Kariyerlerindeki başarıları kadar örnek aile yaşantılarıyla da milyonların sevgilisi olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, güzel havayı fırsat bildi.
Özçivit, reyting rekorları kıran Atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın çekimlerinden fırsatı bulup soluğu eşinin yanında aldı.
Kısa süre önce çocukları Karan'ın ikinci yaş gününü kutlayan çift, "Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor" dedi. Tatil planı yapmadıklarını söyleyen Burak Özçivit, "Kısa bir süremiz olacak ama henüz bir plan yapmadık" şeklinde konuştu.
REKLAMLARIN YILDIZI OLDU
Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara veren Fahriye Evcen, oğlunun iki yaşına girmesiyle setlere döndü. Evcen, bunun için de uzun çekim süreleri olan dizi yerine reklam filmini tercih etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
- PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
- Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?
- Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...
- Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...
- Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...
- Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...