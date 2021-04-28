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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bebek'te görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

'nin rekortmen dizisi 'da canlandırdığı Osman Bey rolüyle ekranda fırtınalar estiren , ile evliliğiyle de örnek gösterilmeye devam ediyor. Gözde çift, önceki gün ’te güzel havanın keyfini çıkardı. Hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan oyuncu, son model spor otomobilleriyle de dikkatleri çekti. Aracın plakasında ise dikkatleri çekti.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bebek'te görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Kariyerlerindeki başarıları kadar örnek aile yaşantılarıyla da milyonların sevgilisi olan ile , güzel havayı fırsat bildi.

Özçivit, reyting rekorları kıran 'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın çekimlerinden fırsatı bulup soluğu eşinin yanında aldı.

Önceki gün Boğaz keyfi yapan gözde çift, 'te sıkışık trafikte objektiflere takıldı. Çift, havalı tarzları kadar marka son model spor otomobilleriyle de ilgi odağı oldu. Plakadaki Karan detayı ise dikkat çekti.

Kısa süre önce çocukları Karan'ın ikinci yaş gününü kutlayan çift, "Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor" dedi. Tatil planı yapmadıklarını söyleyen Burak Özçivit, "Kısa bir süremiz olacak ama henüz bir plan yapmadık" şeklinde konuştu.

REKLAMLARIN YILDIZI OLDU

Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara veren Fahriye Evcen, oğlunun iki yaşına girmesiyle setlere döndü. Evcen, bunun için de uzun çekim süreleri olan dizi yerine reklam filmini tercih etti.

Güzel oyuncu, bir bebek bezinden sonra şimdi de bir mobilya markasının yüzü oldu.

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