Seren Serengil Can Tanrıyar davasında flaş gelişme! Serengil’e hapis şoku

Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Can Tanrıyar'ın avukatı hazır bulunurken, Seren Serengil'in mazeret sunduğu öğrenildi.