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Seren Serengil Can Tanrıyar davasında flaş gelişme! Serengil’e hapis şoku

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ’in ’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Serengil hakkında alenen hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu.

MAGAZİN İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Seren Serengil Can Tanrıyar davasında flaş gelişme! Serengil’e hapis şoku

Sunucu 'in yapımcı 'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Can Tanrıyar'ın avukatı hazır bulunurken, Seren Serengil'in mazeret sunduğu öğrenildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Seren Serengil'in Can Tanrıyar'ın adını ve soyadını belirterek herkese açık paylaşımı gerçekleştirdiği ve paylaşımda yer alan sözler incelendiğinde kaba söz sınırının aşıldığı, sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğu açıklandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaada Seren Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık Seren Serengil'in mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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