Seren Serengil Can Tanrıyar davasında flaş gelişme! Serengil’e hapis şoku

İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.