Seren Serengil Can Tanrıyar davasında flaş gelişme! Serengil’e hapis şoku
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Serengil hakkında alenen hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu.
Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Can Tanrıyar'ın avukatı hazır bulunurken, Seren Serengil'in mazeret sunduğu öğrenildi.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Seren Serengil'in Can Tanrıyar'ın adını ve soyadını belirterek herkese açık paylaşımı gerçekleştirdiği ve paylaşımda yer alan sözler incelendiğinde kaba söz sınırının aşıldığı, sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğu açıklandı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mütalaada Seren Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık Seren Serengil'in mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.
İDDİANAMEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...
- Beklenen tüyo sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...
- 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?
- İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
- Paraya para demiyor! Herkes kolaylıkla yapabilir! Hibe desteği aldı kendi işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce...
- Başvurular çok kolay! 4.000-8.500-15.000 ve 25.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen çekebilirsiniz...
- Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
- SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?
- Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?
- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...
- Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...