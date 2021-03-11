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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den Müge Anlı’ya ''En Sosyal Yeşil Ödülü''

ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atan Müge Anlı’ya bir ödül daha geldi. Başarılı programcı, ’nün 2020 yılı Yeşilin EN’leri Ödül Töreni’nde ‘En Sosyal Yeşil’ ödülüne layık görüldü.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den Müge Anlı’ya ''En Sosyal Yeşil Ödülü''

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 28 milyondan fazla fidan ağaç oldu.

Kampanyaya ilk günden beri izleyicileriyle birlikte tüm desteğini sunan Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde 'En Sosyal Yeşil' ödülüne layık görüldü.

Müge Anlı, ödülünü; törenin düzenlendiği Orman Genel Müdürlüğü'nden programına canlı bağlantı ile konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den aldı.

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