CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Mart Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mart Perşembe canlı yayın izle - 11.03.2021

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Giriş: 11.03.2021 10:08
Güncelleme:11.03.2021 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; cinayeti tek başına mı işledi? Mervenur Polat cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Samsun’da kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu! Kayıp Adem Bozkurt’la ilgili sıcak gelişme! Aleyna Şeker ve İshak’ın kavuşma öyküsü! Tolga Tapanoğlu’nun ailesini arama öyküsü! Eski enişte için inanılmaz iddialar! Abdurrahman Çığ ve ailesinin enişteleriyle yaşadıkları ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; cinayeti tek başına mı işledi? Mervenur Polat cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Samsun'da kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu! Kayıp Adem Bozkurt'la ilgili sıcak gelişme! Aleyna Şeker ve İshak'ın kavuşma öyküsü! Tolga Tapanoğlu'nun ailesini arama öyküsü! Eski enişte için inanılmaz iddialar! Abdurrahman Çığ ve ailesinin enişteleriyle yaşadıkları ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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