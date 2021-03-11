Survivor'da beklenmedik ayrılık... Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Survivor 2021'de beklenmedik ayrılık iddiaları geliyor. Uzun süredir mide ağrısı nedeniyle oyunlarda yer almayan Barış Özbek'in yeni bölümlerde neden yer almadığı ise merak ediliyor. İşte, Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başarılı futbolcu Barış Özbek'in yarışmada neden yer almadığı merak ediliyor. Acun Ilıcalı sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Hayranları Barış Özbek elendi mi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?
Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Özbek, 14 Eylül 1986 tarihinde Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya geldi. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.
2007-08 sezonunda, Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.
Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.
Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Blau-Gelb Schwerin
SG Wattenscheid 09
DJK TuS Hordel
2003-2005 Rot-Weiss Essen
2005-2007 Rot-Weiss Essen
2007-2011 Galatasaray
2011-2013 Trabzonspor
2013-2015 Union Berlin
2015-2016 Kayserispor
2016-2017 MSV Duisburg
2018-2020 Fatih Karagümrük
BARIŞ ÖZBEK ELENDİ Mİ?
Ünlüler adasında, 8 Mart günü ekrana gelen 43. bölümde Doğan ve Barış Özbek büyük bir tartışma yaşadı. Olay büyüyünce takım arkadaşları araya girdi. Özbek'in midesinde yaşadığı sorundan çıkan tartışma giderek hiddetlendi. 9 Mart günü yapılan eleme konseyinde Acun Ilıcalı kritik açıklamayı yaptı. Doğan ve Barış tartışmasında herhangi bir diskalifiye söz konusu olmadı.