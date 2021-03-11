Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başarılı futbolcu Barış Özbek'in yarışmada neden yer almadığı merak ediliyor. Acun Ilıcalı sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Hayranları Barış Özbek elendi mi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Survivor Barış Özbek neden yok, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Özbek, 14 Eylül 1986 tarihinde Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya geldi. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda, Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.