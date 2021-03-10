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Haberler Galeri Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

Ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Aleyna Şeker, sosyal medyadan tanıştığı İshak Köksal tarafından kaçırılmış, Aleyna'nın babası kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yayının ardından dakikalar içinde bulunan Aleyna, dün akşam ailesine kavuştu. Zihinsel engeli bulunan genç kızın beklenen raporunu ise Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Aleyna'yı engelsiz sevdiğini söyleyen İshak ise gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 14:11
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Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Aleyna Şeker'in beklenen raporu çıktı! Yüzde 50-60 zihinsel engeli bulunan Aleyna'nın babası, kızının sosyal medyada tanıştığı adam tarafından kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurmuştu.

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Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

Adının İshak Köksal olduğu belirlenen şahıs ve Aleyna kısa sürede bulundu. Aleyna sevgi yurduna yerleştirilirken, genç kızın zihinsel engelinin olup olmadığı, var ise ne derece olduğunun öğrenilmesi için rapor hazırlandı.

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Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

Önceki gün ailesine kavuşan Aleyna Şeker'in beklenen heyet raporu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı.

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Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

ALEYNA'NIN HEYET RAPORU

Hekimler tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında "Tam olmasa da idrak yeteneği var" sonucunda karar kılındı ve İshak'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi.

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Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu

Canlı yayında Aleyna ile görüşen İshak'ın duygusal anları ve iki gencin birbirine sarf ettiği sözler herkesi ekran başına kilitledi.

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