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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı! Birlikte kaçtığı İshak gözyaşlarına boğuldu
Ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Aleyna Şeker, sosyal medyadan tanıştığı İshak Köksal tarafından kaçırılmış, Aleyna'nın babası kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yayının ardından dakikalar içinde bulunan Aleyna, dün akşam ailesine kavuştu. Zihinsel engeli bulunan genç kızın beklenen raporunu ise Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Aleyna'yı engelsiz sevdiğini söyleyen İshak ise gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 14:11
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Aleyna Şeker'in beklenen raporu çıktı! Yüzde 50-60 zihinsel engeli bulunan Aleyna'nın babası, kızının sosyal medyada tanıştığı adam tarafından kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adının İshak Köksal olduğu belirlenen şahıs ve Aleyna kısa sürede bulundu. Aleyna sevgi yurduna yerleştirilirken, genç kızın zihinsel engelinin olup olmadığı, var ise ne derece olduğunun öğrenilmesi için rapor hazırlandı.
Önceki gün ailesine kavuşan Aleyna Şeker'in beklenen heyet raporu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı.
ALEYNA'NIN HEYET RAPORU
Hekimler tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında "Tam olmasa da idrak yeteneği var" sonucunda karar kılındı ve İshak'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi.
Canlı yayında Aleyna ile görüşen İshak'ın duygusal anları ve iki gencin birbirine sarf ettiği sözler herkesi ekran başına kilitledi.